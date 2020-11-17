Способы уменьшить риск заражения коронавирусом назвал Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат российской Государственной думы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал о нескольких способах повысить сопротивляемость организма коронавирусу и уменьшить риск заражения инфекцией. Советы эксперт дал в интервью радио Sputnik во вторник, 17 ноября.

В первую очередь, следует хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который положительно влияет на иммунную систему организма. Также необходимо держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

- Холодное время года сильно осложняет ситуацию с заболеваемостью. Следует внимательно следить за здоровьем и одеваться по погоде, поскольку любая простуда ослабляет иммунитет. Нормальную температуру воздуха необходимо поддерживать и дома, - подчеркнул бывший главный санитарный врач России.

При этом депутат выступил против тотальных ограничений из-за пандемии коронавируса. Он обратил внимание на необходимость изоляции зараженных – это один их наиболее эффективных способов снизить темпы распространения заболевания. Геннадий Онищенко поддержал необходимость домашнего режима для пожилых граждан России и людей, страдающих от хронических болезней, в первую очередь пациентов с проблемами с онкологией и сердцем.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по словам Дмитрия Пескова, в настоящее время нет комплексного плана ужесточения ограничений из-за коронавирусной инфекции по всей России. Решения о введении мер безопасности принимают сами регионы, исходя из своей эпидемиологической ситуации.