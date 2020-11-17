Миссия ракеты Vega провалилась из-за отклонения от траектории полета
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Миссия ракеты-носителя Vega провалилась из-за отклонения от траектории полета. Ракета несет два научных спутника для дистанционного зондирования Земли. Об этом во вторник, 17 ноября, говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace.
Минувшей ночью ракета-носитель стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане, однако отклонилась от курса после первого зажигания двигателя.
- Через восемь минут после старта миссии ракеты-носителя Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени, было зафиксировано отклонение от траектории полета. Из-за этого миссия была прекращена, - говорится в заявлении. Подробности и причины случившегося не уточняются.
Этот неудачный запуск Vega был седьмым в текущем году и семнадцатым за все время использование ракеты с 2012 года. Сбой ракета дала второй раз за свою историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.
Как сообщал сайт kp.ru, пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный американской корпорацией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.