Миссия ракеты Vega провалилась из-за отклонения от траектории полета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия ракеты-носителя Vega провалилась из-за отклонения от траектории полета. Ракета несет два научных спутника для дистанционного зондирования Земли. Об этом во вторник, 17 ноября, говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace.

Минувшей ночью ракета-носитель стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане, однако отклонилась от курса после первого зажигания двигателя.

- Через восемь минут после старта миссии ракеты-носителя Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени, было зафиксировано отклонение от траектории полета. Из-за этого миссия была прекращена, - говорится в заявлении. Подробности и причины случившегося не уточняются.

Этот неудачный запуск Vega был седьмым в текущем году и семнадцатым за все время использование ракеты с 2012 года. Сбой ракета дала второй раз за свою историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.

Как сообщал сайт kp.ru, пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный американской корпорацией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.