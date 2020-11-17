В Госдуме сообщили о возможности сокращения Россвязи и Роспечати Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что правительство России в настоящее время рассматривает вопрос о сокращении Роспечати и Россвязи. Об этом он сообщил в интервью «Известиям» во вторник, 17 ноября.

- Насколько я знаю, сейчас обсуждают возможности оптимизации структуры Минцифры. Полагаю, это дело ближайшего будущего. Кроме самого министерства, есть еще два агентства и одна служба. К Роскомнадзору вопросов быть не может, а вот что касается Роспечати и Россвязи – их судьбу обсуждает кабмин, - рассказал Александр Хинштейн.

Напомним, что вчера премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с января следующего года. Реформа системы управления в стране может продлиться три месяца, до апреля.

В рамках данной оптимизации штат центральных аппаратов федеральных органов власти должен сократиться на пять процентов, а территориальных органов – на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.