Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Соединенных Штатов принял проект закона, который позволит привлекать к уголовной ответственности людей, причастных к сговорам с целью нарушения антидопинговых правил, и преследовать данных лиц – так называемый «акт Родченкова». Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили представители Американского антидопингового агентства USADA.

Законопроект будет распространять на все соревнования, который проводят по правилам Всемирного антидопингового агентства. Акт предусматривает возможность преследования со стороны Соединенных Штатов любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях, где присутствуют американцы. «Акт Родченкова» не распространяется на профессиональные лиги Северной Америки: НБА, НХЛ и другие, которые не работают по правилам Всемирного антидопингового агентства.

Согласно закону нарушителям грозит штраф до одного миллиона американских долларов или лишение свободы до десяти лет, при этом преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Как писал сайт Kp.ru, проект закона носит имя бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором Всемирного антидопингового агентства в деле о допинге в российском спорте. В октябре закон приняла Палата представителей Конгресса США, в течение десяти дней его должен подписать американский президент.