Ученые заявили о риске развития тяжелого коронавируса из-за антибиотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция в полтора раза чаще переходит в тяжелую форму к у людей, которые начинают принимать антибиотики в первые дни после заражения. К такому выводы пришли китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологий, пишет газета «Известия».

Эксперты провели анализ данные пациентов, которые были госпитализированы в клиники в состоянии средней тяжести из-за коронавируса. Некоторым из них в течение первых двух суток давали антибиотики, остальные не принимали их или начинали принимать спустя более двух дней в стационаре. За месяц процент зараженных, у которых инфекция перешла в тяжелую стадию, вырос в полтора раза в группе раннего использования антибиотиков.

Группы также отличались по времени пребывания в больнице: те, кто пил антибиотики, лежали в стационаре в среднем на 5 дней дольше.

- Любой антибиотик имеет побочные эффективны, оказывающие влияние на печень или почки, из-за чего влияют на выведение продуктов распада разрушенных частиц коронавируса. Антибиотики также сильно угнетают микрофлору кишечника и ротовой полости, - объяснил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Отмечается, что в некоторых случаях антибиотики действительно нужны даже при коронавирусе, например, когда есть признаки «присоединившейся» к болезни бактериальной инфекции.

Ранее в российской министерстве здравоохранения предостерегли от приема антибиотиков при коронавирусе. Более 90% зараженных пациентов принимают антибиотики, хотя против COVID-19 они не активны.