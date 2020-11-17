Правительство выделило еще 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России выделило дополнительные 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение во вторник, 17 ноября, подписал глава кабмина России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, общая сумма средств резервного фонда на данные детские выплаты в текущем году превысит 123 миллиарда рублей.

- Дополнительно будет направлено в регионы России почти 62 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Необходимость дополнительного финансирования обусловлена ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты. По России их уже более 4,2 миллиона человек, - говорится в сообщении.

Кабмин напомнил, что официально оформить выплату можно через электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы социальной защиты.

Как сообщал сайт Kp.ru, пособия на детей в возрасте 3-7 лет были введены указом президента России с января этого года, начали выплачивать пособия семьям с низкими доходами в июне. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка – примерно 5,5 тысяч рублей в зависимости от субъекта страны.