На Соломоновых Островах решили полностью запретить Facebook Фото: Анастасия ОСИПОВА

Правительство островного государства Соломоновы Острова поддержали идею полностью запретить американскую социальную сеть Facebook на территории своего государства из-за «спорных публкаций». Об этом во вторник, 17 ноября, пишет местная газета Solomon Times.

Предложение о запрете деятельность крупной американской компании на Соломоновых Островах внесли в кабмин премьер-министр государства Манассе Согаваре и глава местного министерства связи и авиации Питер Шанел Аговака. На такую временную меру власти решили пойти после публикации некоторых «неоднозначных и спорных» постов в социальной сети, в которых фигурировали оскорбления в адрес местных министров.

Отмечается, что данные запрет никак не ограничит свободы прессы в стране, все средства массовой информации продолжат работать в прежнем режиме.

В настоящее время доступ к социальной сети Facebook ограничен также на территории Китая, Ирана и КНДР.