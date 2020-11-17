Врачи назвали опасные последствия легкой формы коронавируса Фото: REUTERS

Считается, что легкая форма коронавирусной инфекции несет крайне маленький риск возникновения осложнений, однако иногда даже нетяжелый COVID-19 имеет серьезные последствия. Об этом во вторник, 17 ноября, пишет издание Daily Mail, ссылаясь на выводы врачей британской группы Coverscan.

Эксперты исследовали более двухсот зараженных коронавирусов пациентом, у которых болезнь протекала в легкой форме. Оказалось, что симптомы у таких заболевших сохранить достаточно долго. Несмотря на то, что болезнь проявляла себя слабо, почти у 70 процентов исследуемых пациентов нашли повреждения одного или несколько внутренних органов.

В зоне риска при легкой форме коронавируса оказались легкие, сердце и поджелудочная железа, осложнения также пошли на почки, печень и селезенку. Через несколько месяцев после заражения пациенты жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые обнарудили, что коронавирус в полтора раза чаще переходит в тяжелую форму к у людей, которые начинают принимать антибиотики в первые дни после заражения.