Вадим Живулин стал новым полпредом правительства России в Совете Федерации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совете Федерации. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина.

- Полномочным представителем Правительства в Совете Федерации стал Вадим Живулин. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, - говорится в заявлении.

До этого Вадим Живулин работал в Министерстве экономического развития России. С 2011 по 2018 годы он являлся главой департамента оценки регулирующего воздействия в ведомстве, а позже был назначен на должность заместителя министра. В июне текущего года Живулина осободили от должности замглавы Министерства экономического развития России по его собственной просьбе.

Политический деятель является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС при Президенте РФ, а также был удостоен благодарности российского правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики страны.