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Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус при выписке из больницы

Врач напомнил, что наибольший риск заражения окружающих наблюдается за несколько дней до появления первых симптомов
Ксения АНУФРИЕВА
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Доктор Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус при выписке из больницы

Доктор Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус при выписке из больницы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наибольший риск заразить окружающих людей у инфицированного коронавирусной инфекцией пациента наблюдается за несколько дней до появления первых клинических признаков заболевания. Максимума заразности пациент достигает на первые сутки появления симптомов. Так известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил решение Роспотребнадзора отменить повторный текст на коронавирус перед выпиской переболевших пациентов.

Врач отметил, что уже через неделю после заболевания риск заразить окружающих сводится к минимуму, при этом у некоторых пациентов тесты ПЦР остаются положительными до нескольких месяцев.

- По данным исследований, они при этом никак не являются источниками инфекции. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР, - сообщил Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Напомним, что вчера Роспотребнадзор ввел новое правило: для выписки из ковидного госпиталя достаточно будет одного отрицательного результата ПЦР-теста, а не двух, как требовалось до сих пор.

Распространение коронавируса в мире