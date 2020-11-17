Возможной причиной аварии ракеты Vega мог стать отказ украинского двигателя

Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская ракета-носитель Vega могла потерпеть аварию при пуске с космодрома Куру из-за отказа украинского двигателя.

В компании Arianespace сообщили ранее, что ракета отклонилась от расчётной траектории спустя восемь минут после старта, когда произошло включение двигателя четвёртой ступени AVUM. Из-за аварии на орбиту не доставили французский научный аппарат TARANIS и испанский спутник наблюдения Земли SEOSAT-Ingenio.

- На четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega, - передаёт РИА Новости слова своего источника в ракетно-космической отрасли.