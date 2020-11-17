Курс рубля на 17 ноября 2020: российская валюта снижается к доллару и евро Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На открытии торгов Московской биржи курс доллара в этот вторник вырос на 0,16 процента, достигнув отметки в 76,2 рубля. Вместе с тем растет и европейская валюта – она увеличилась в цене на 0,4 процента до 90,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 17 ноября 2020 года.

По данным на 10:05 курс американской валюты вырос еще на 0,29 процента до 76,3 рубля, а евро показал рост на 0,39 процента и достиг отметки в 90,56 рубля.

Московская биржа сегодня открылась ростом индексов: индекс Мосбиржи вырос на 0,04 процента, а РТС – на 0,45 процента.

Напомним, что Банк России установил на 17 ноября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,9197 рубля, что на 40,65 копейки ниже предыдущего показателя.