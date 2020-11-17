В России установлен рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки

В РФ впервые за два месяца снизилось число пациентов с коронавирусом, болеющих сейчас Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в России выписали рекордное число человек, вылечившихся от коронавируса. От болезни смогли избавиться 22 055 жителей страны. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Доля вылечившихся увеличилась до 74,9 процента от общего числа заразившихся. Тем временем в России впервые за два месяца снизилось число пациентов с коронавирусной инфекцией, болеющих сейчас. В настоящее время количество активных случаев COVID-19 составляет 461 178, что на 87 ниже вчерашних показателей.

На территории страны врачи также зафиксировали максимум по числу летальных исходов от коронавируса за сутки: за один день от инфекции или осложнений из-за нее умерли 442 человека, общее число летальных исходов - 33 931. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,72 процента.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России медики также зафиксировали 22 410 новых зараженных коронавирусом пациентов, общее число случаев заражения за весь период - 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 000 четвертый день подряд. Д