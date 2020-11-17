В России за сутки выявлено 22 410 новых заражённых коронавирусом

В России за сутки выздоровели более 22 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки зарегистрировали 22 410 новых случаев заражения коронавирусом. Заражённые выявлены во всех регионах страны. Среди них симптомов заболевания не было у 24,8% новых пациентов. Общее число заразившихся достигло 1 971 013.

Больше всего заразившихся за сутки выявлено в Москве - 5 882 человека. На втором месте Санкт-Петербург, где за 24 положительными тесты оказались у 2 130 человек, а на третьем Подмосковье с 839 новыми заражёнными.

При этом за минувшие сутки врачи смогли выписать после лечения от COVID-19 22 055 выздоровевших пациентов, а за всё время пандемии - 1 475 904 человека.

В России за сутки умерли от коронавируса 442 человека. Всего жертвами заболевания стали в стране уже 33 931 человек.