Россияне смогут сообщать о своем заражении коронавирусом в новом приложении Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты российского Минцифры создали новое приложение, которое позволит россиянам добровольно сообщать о своем заражении коронавирусной инфекцией, чтобы оперативно уведомить всех контактировавших с ними о риске заболевания. Об этом представители ведомства сообщили во вторник, 17 ноября.

Всем пользователям, кто контактировал с сообщивших о своем заражении человеком, приложение автоматически направит соответствующее уведомление. При этом собирать информацию о своих пользователях приложение не будет.

- Новое приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для борьбы с коронавирусом. В настоящее время крайне важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с инфицированным, чтобы сдать тесты и не допустить распространения коронавируса, - сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев, слова которого передала пресс-служба министерства в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно, не требует регистрации. Его требуется лишь установить и активировать. Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.

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