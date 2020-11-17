Эксперты назвали сумму, в которую обойдется встреча Нового года за городом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Нового года остается полтора месяца. Многие задумываются об аренде загородных домов, особенно это актуально на фоне того, что столичным ресторанам запретили работать с 23:00 до 6 утра.

Риэлторы полагают, что спрос на коттеджи начнет стремительно расти уже к декабрю, а вместе с ним и ценник.

- Традиционно, перед Новым годом цены на аренду посуточно растут вдвое, но это было в «доковидные» времена. Они и в обычное время дороги, а теперь имеют все шансы перейти в разряд очень дорогих, — рассказала NEWS.ru управляющий директор «МИЭЛЬ» Мария Жукова.

Традиционно объекты, которые обычно сдаются посуточно за 15–20 тыс. рублей, на период с 31 декабря по 3 января сегодня предлагаются за 50–100 тыс. рублей в сутки.

- Скорее всего стоимость кратковременной аренды коттеджей вырастет минимум в полтора раза. Раньше клиентами были семье, которые хотят отдохнуть от городской суеты. Теперь к ним прибавятся те, кто раньше ездил в бары и рестораны, - отмечает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевсий.

На данный момент предложений об аренде загородных коттеджей именно для Нового года от частных лиц очень мало. Однако если судить по опыту предыдущих лет, арендодатели уже в ближайшее время активизируются, отмечают риелторы.

Спрос на аренду загородных домов в октябре вырос на 88% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» эксперты по недвижимости. Они также ожидают дальнейшего повышения активности арендаторов, которое на новогодние праздники в этом году составит не менее 15–20%.