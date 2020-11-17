Коронавирус у Тенгиза Церцвадзе: что известно о состоянии здоровья главного инфекциониста Грузии Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Грузии за минувшие сутки выявлены 3 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На странице тбилисской инфекционной больницы в социальной сети Facebook во вторник, 17 ноября, сообщается что врачи обнаружили коронавирус у Тенгиза Церцвадзе – главного инфекциониста Грузии.

- Генеральному директор клиники, господину Тенгизу Церцвадзе поставили диагноз коронавирусная инфекция по результатам лабораторного исследования. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, - сообщали представители клиники.

Отмечается, что у врача наблюдаются легкие симптомы заболевания, поэтому он не нуждается в госпитализации и лечится дома.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе первой начала принимать зараженных пациентов в начале эпидемии коронавируса. В больнице отметили, что Церцвадзе, несмотря на свои 72 года и вхождение в группу риска, не прекращал работать ни на один день и всегда находился на передовой по борьбе с эпидемией.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован уже у почти 86 тысяч человек.