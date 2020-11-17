В России начались пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром «Вектор». Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- В октябре этого года была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона». С сегодняшнего дня начинается третья фаза пострегистрационных испытаний отечественного препарата, - сообщила глава ведомства во время своего выступления на онлайн симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Анна Попова отметила, что остановить распространения заболевания модно только с помощью вакцинации.

В Госреестре разрешений на проведение клинических исследований добавили, что российское министерство здравоохранения выдало «Вектору» разрешение на проведение исследований вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавируса на лицах старше 60 лет.

- Открыто исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины против коронавируса с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше. Исследования заверштся 15 мая 2021 года, в них примут участие 180 добровольцев, - следует из данных госреестра.

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