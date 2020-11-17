Российские миротворцы открыли Лачинский коридор между Арменией и Степанакертом

Между Арменией и Степанакертом открыт Лачинский коридор Фото: REUTERS

Во вторник, 17 ноября, российские миротворцы открыли Лачинский коридор - дорогу, соединяющую Степанакерт с Арменией. Вооружённые силы России взяли трассу под контроль.

Ранее, 16 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте о скором открытии Лачинского коридора и его безопасном функционировании.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщал сайт KP.ru.

10 ноября представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении призвали народ воздержаться от дестабилизации ситуации в стране и заявили, что ВС Армении выполнят все договоренности.

Напомним, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.