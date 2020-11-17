Аналитики прогнозируют снижение курса доллара из-за вакцины от COVID-19

Аналитики прогнозируют падение доллара на 20% Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс доллара в 2021 году может снизиться на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение. Аналитики уверены, что массовые прививки от COVID-19 смогут оживить мировую торговлю и приведут к экономическому росту.

«Несмотря на то, что еще многие месяцы отделяют США и Европу от массового использования вакцины, все же наиболее пессимистичный сценарий пока отходит на задний план», - цитирует ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича «Российская газета».

Эксперт также отмечает, что стабильно хорошие новости по ситуации с решением проблемы пандемии помогут восстановиться тем отраслям, которые больше остальных пострадали из-за коронавируса.

«Конкуренция среди производителей вакцин питает надежды на более близкое восстановление экономики, что помогает акциям наиболее пострадавших ранее секторов энергетики, авиапроизводителей, туризма и т.п.», - отмечает Купцикевич.

Аналитики финансового конгломерата Citigroup и вовсе отмечают, что в 2021 году доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов. Тогда после вступления Китая во Всемирную торговую организацию курс доллара падал несколько лет, что существенно повысило объемы мировой торговли, передает «Свободная пресса».