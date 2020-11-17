Почему при диагностике COVID-19 используют КТ, а не рентген, объяснил врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач объяснил, почему при диагностике коронавируса предпочтительнее использовать компьютерную томографию, а не рентген.

Диагностика важна в лечении любого заболевания. Чем раньше определен недуг, тем больше шансов на выздоровление. В случае с COVID-19, ситуация аналогичная.

По словам врача семейной медицины «Евромед Клиник» Юрия Ярошенко, при диагностике «ковида» рентгенограмма не покажет всех изменений, которые происходят в организме.

А вот распознать пневмонию данным способом можно, так как в легких возникает инфильтрат воспаления, который очень хорошо виден на рентгене и четко ограничен.

- COVID-19 провоцирует возникновение в легких микротромбозов, эти изменения называются «матовое стекло». На рентгене их не видно, а на КТ отчетливо можно отследить, - объясняет врач в беседе с Пятым каналом.

С помощью рентгена нельзя определить степень поражения легких, так как орган имеет трехмерную структуру. Картинки просто наслаиваются друг на друга.

- КТ позволяет увидеть все срезы четко, в режиме 3D. Иначе оценить степень поражения органа невозможно, - заключил эксперт.

А вот делать КТ "на всякий случай" не стоит, так как это таит в себе многие опасности для организма.

Ранее ученые сделали вывод, что COVID-19 в полтора раза чаще переходит в тяжелую стадию у людей, которые пили антибиотики в первые дни после постановки диагноза. Об этом заявили зарубежные исследователи, проанализировав истории болезни 1,5 тыс. пациентов, пишет газета "Известия".