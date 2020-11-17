Попова заявила о мутировавшем варианте коронавируса в Сибири

Анна Попова сообщила о мутировавшем варианте коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. При этом она уточнила, обнаруженные случаи мутации не сделают вирус опаснее и не повлияют на эпидемию в России.

- Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями, - рассказала Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Разработчики вакцины от центра вирусологии "Вектор" сообщили, что мутация коронавируса в Сибири не повлияет на эффективность вакцины.

Анна Попова также отметила, что весной в Россию были завезены только штаммы коронавируса из Западной Европы, а вируса из Китая в России нет совсем.

- То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует, - добавила глава Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства заявили, что мутация не является исключительной и циркулирующей только в Сибири. Она распространена за рубежом. В единичных случаях вариант вируса, как в Японии, был выявлен в Европейской части России.