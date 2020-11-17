В Москве пройдёт ледяной дождь

Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на четверг, 19 ноября, в Москве пройдут ледяные дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в эту ночь температура воздуха на высотах составит +0,2…+2 градуса, а ближе к земле потепление будет отставать - от 0 до –3 градусов.

Тишковец отметил также, что снег станет мокрым, а затем перейдёт в ледяной и переохлажденный дождь.

- В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября, после 20:00 часов. Первыми попадут в него Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00:00 до 06:00 часов, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и в самой Москве, - заявил Тишковец в беседе с "РИА Новости".