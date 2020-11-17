Кремль обеспокоен принятием в США антидопингового «акта Родченкова» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятый Сенатом Соединенных Штатов антидопинговый «акт Родченкова» является попыткой американских властей распространить свою юрисдикцию на другие страны. Российскую сторону не устраивает подобная трансграничная практика, а сама ситуация вызывает беспокойство. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Конечно, мы обратили на это внимание. Не только в контексте именно этого правового акт, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам американской стороны распространить свою юрисдикцию на другие государства. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, Россия с ней не согласна. Кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что сегодня Сенат Соединенных Штатов принял проект закона, который позволит привлекать к уголовной ответственности людей, причастных к сговорам с целью нарушения антидопинговых правил, и преследовать данных лиц. Закон, названный в честь экс-директора антидопинговой лаборатории Москвы Григория Родченкова подразумевает наказание в видео штрафа на миллион долларов или тюрьмы на десять лет, но преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, актом не предусматривается.

ПО ТЕМЕ

В США приняли "закон Родченкова" - американцы смогут сажать в тюрьму за допинг всех, кроме своих

Спортсмены под действие этого документа не подпадают, однако же он вызвал немало споров в антидопинговой среде. WADA не сопротивлялось (подробности)