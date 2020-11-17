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Коронавирус Covid-19

Анна Попова сообщила, на каком месте по летальности от коронавируса находится Россия

По данным главы Роспотребнадзора, этот показатель составляет около 1,7%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова: Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавирусной инфекции

Анна Попова: Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавирусной инфекции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия находится на 62-м месте, а уровень летальности от коронавируса в России сейчас составляет около 1,7%, уточнила Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".