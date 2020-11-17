Анна Попова сообщила, на каком месте по летальности от коронавируса находится Россия

Анна Попова: Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавирусной инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия находится на 62-м месте, а уровень летальности от коронавируса в России сейчас составляет около 1,7%, уточнила Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".