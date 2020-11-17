Врач рассказал, как самостоятельно определить тяжесть течения коронавируса

По мнению ученых, очень тяжело COVID-19 протекает и пациентов с иммунодефицитом, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наиболее тяжёлое течение коронавируса часто наблюдается у пациентов с иммунодефицитом, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями, сообщил кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Врач также рассказал, что из-за высокой вирусной нагрузки медицинские работники переносят заражение тяжелее остальных, а в относительной безопасности находятся люди младше 35 лет.

Учёные также полагают, что защитить от коронавируса способны некоторые генетические мутации, однако пока не установлено, какие именно

Главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов также отметил в беседе с изданием "АиФ", что ослабить иммунитет могут стресс, ожоги и хронические инфекции.

Признаками слабого иммунитета служат частые простуды или насморк 15-20 раз в году.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Сибири выявлен новый вид мутации коронавируса, однако он не сделает вирус опаснее и не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России.