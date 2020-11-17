ВЦИОМ: Россияне позитивно относятся к прекращению войны в Карабахе Фото: REUTERS

Примерно 72 процента жителей России следят за армяно-азербайджанским конфликтов в Нагорном Карабахе, 19 процентов следят за событиями внимательно. Абсолютное большинство россиян позитивно относится к прекращению войны в регионе, однако они осторожны в своих прогнозах насчет окончательности мирного урегулирования. Такой вывод следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

81% опрошенных россиян сообщили, что положительно восприняли заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Большинство из них – люди в возрасте от 45 до 60 лет. О безразличном отношении сообщили 15% жителей страны, при чем такой ответ в основном дали молодые респонденты. Не интересуются событиями в регионе 26% опрошенных.

Около 41% россиян считают, что для обеих сторон противостояния есть выгоды от заключения мирного соглашения, каждый пять считает, что больше выгоды получит Азербайджан.

Российская сторона сыграла ключевую роль в урегулировании конфликта и прекращении военных действий в Карабахе, заявили 64% россиян. Второстепенно роль РФ считают 16%, чаще молодые люди.

39% респондентов полагают, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться мирно и война в регионе не возобновиться, однако треть опрошенных считают, что военные действия начнутся снова, пусть и не скоро. Около 12% опрошенных заявили о возможном возобновление военных действий в ближайшее время.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября этого года. Стороны несколько раз пытались заключить мир, однако на следующий же день обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Самой удачной стала последняя попытка: 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о полном прекращении огня в регионе, в соответствии с которым, война прекращается с 10 ноября, в регион направляются российские миротворцы, а некоторые районы передают азербайджанской стороне.