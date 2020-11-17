Песков прокомментировал применение силы к протестующим в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Применение силы и жестокость сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Белоруссии, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима, однако нельзя исключать факты провокаций. Такое мнение выразил в ходе беседы с журналистами во вторник, 17 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Конечно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, является недопустимой. Но при этом не стоит абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, они тоже имеют место быть, - сказал пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков отметил, что российская сторона внимательно следит за происходящим в республике, поскольку Белоруссия является для России союзным государством и братским народом. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».

- Мы хотим видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет, - заключил Песков.

Напомним, что массовые акции протеста оппозиции в Белоруссии начались в начале августа после президентских выборах, на которых победу одержал Александр Лукашенко.