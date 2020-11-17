Песков призвал не верить фейкам о заявлениях Путина в соцсетях

Дмитрий Песков призвал не верить фейкам в соцсетях о словах Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить фейкам о заявлениях президента России Владимира Путина в социальных сетях.

- Я хочу обратиться к вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением публикаций - не верьте этим публикациям, - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путина нет в социальных сетях, и он ими не пользуется. Песков также призвал доверять только сообщениям пресс-службы Кремля и заявил о постоянной готовности подтвердить или опровергнуть достоверность информации о главе государства.

Песков назвал "абсолютной чушью", что Путин якобы сказал о слепом следовании немцами за Ангелой Меркель, как за Гитлером в 1939 году.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Песков назвал очередным фейком сообщения о роли "русских хакеров" в скандале вокруг Катара.