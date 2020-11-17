Вакцинация от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной Фото: REUTERS

Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом центра «Вектор» будет бесплатной для всех россиян. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

- Вакцина, которая производится в научном центре «Вектор», будет абсолютно бесплатной для граждан России. Ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи, - подчеркнул разработчик препарата во время виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Ринат Максютов добавил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только тогда, когда запустится масштабное производство с достаточным количеством доз не только для населения России, но и других государств.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня в России началась третья пострегистрационная фаза испытаний вакцины, которую создали российские ученые из «Вектора». Анна Попова напомнила, что только вакцинация поможет полностью побороть пандемию.

Кроме того, препарат на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» будут исследовать на добровольцах старше 60 лет по разрешению Минздрава РФ.