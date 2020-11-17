Врач объяснил, при каких условиях вакцинации от коронавируса можно будет отказаться от ограничений

Врач заявил, что при соблюдении только одного из условий вакцинации эпидемия побеждена не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полностью отказаться от соблюдения социальной дистанции и ношения масок будет можно при трёх условиях: если вакцина от коронавируса будет обладать 100% эффективностью, если она будет обеспечивать пожизненный иммунитет и если привиты будут 100% людей, заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Врачу.ру Михаил Юдович Каган в беседе с KP.ru.

- Для начала надо, чтобы вакцина была создана. И надо понять, какой эффективностью она обладает. Пока три кандидата наиболее реальных – это наша вакцина "Спутник" и две западных вакцины, которые производят Pfizer и Moderna. Они обладают эффективностью более 90%. Но эта эффективность ведь в условиях ношения масок определялась и в условиях дистанцирования. То есть никто специально привитых не заражал вирусом. Поэтому может так быть, что если это отменить, эффективность вакцины окажется меньше, потому что просто привитые будут заражаться большей дозой вируса, и у кого-то защита будет преодолена, - заявил также врач.

Специалист отметил, что при соблюдении только одного из условий эпидемия побеждена не будет. Это сможет снизить число тяжёлых заболевших, как и при сезонных эпидемиях гриппа.

- При гриппе эффективность вакцин примерно 50%. Тем не менее, одной вакцины ведь недостаточно, когда возникает эпидемия, надо изолировать контактных, надо их выявлять, где-то объявляются карантины (в школах каких-то, классах), - заключил специалист.