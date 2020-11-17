Путин сообщил, что производство вакцины «Спутник V» могут развернуть в Китае и Индии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что производство российской вакцины "Спутник V" может быть развернуто в Китае и Индии. Об этом глава государства сказал во время своего выступления на саммите БРИКС во вторник, 17 ноября.

- Есть российские вакцины, они эффективно работают и являются безопасным. Вопрос в том, чтобы начать массовое производство. Это не то, чтобы проблема, это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул важность объединения усилий стран для массового выпуска вакцин о заболевания. Президент напомнил, что в России регистрацию прошел еще один препарат против коронавируса – «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В производстве и применении этих вакцин РФ готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС, отметил российский лидер.

Напомним, накануне стало известно, на следующей неделе начнется вторая и третья фазы испытаний вакцины «Спутник V» в Индии. На испытания зарегистрировались примерно 180 добровольцев.