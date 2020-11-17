Лавров оценил заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху Фото: REUTERS

Странно слышать заявление американского Государственного департамента о необходимости информировать их о деталях соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахее, поскольку подробности были сообщены по дипканалам. Об этом заявил во вторник, 17 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что американская сторона и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг конфликта в Карабахе.

- Мне очень странно это слышать. Я считаю, что такого рода заявления либо отражают недостаточную информированность, или же просто являются результатом недоразумений, - сообщил глава ведомства журналистам.

Министр отметил, что США были проинформированы обо всем на уровне заместителя госсекретаря, даже с учетом того, что сам американский государственный секретарь Майк Помпео в настоящее время находится в долгосрочной зарубежной поездке.

- Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, куда входят и Штаты, - сообщил Сергей Лавров.

Глава МИД России добавил, что за последние десять дней тему Карабаха несколько раз подробно обсуждали президенты России и Франции, да и сам Лавров около часа говорил об этом с главой МИД Франции.