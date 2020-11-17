В Госдуме предложили создать единую систему, которая заблокирует «серый» оборот зерна Фото: Олег ЗОЛОТО

В Госдуме намерены бороться с «серыми» схемами продажи зерна. Депутаты предлагают создать в стране единую систему, куда будут вноситься все сведения о движении партий товара.

Без указания информации о производителях и переработчиках зерна, а также компаниях, осуществляющих хранение, транспортировку, реализацию, утилизацию, нельзя будет продать товар на территории.

Сейчас в России нет единого способа отследить баланс зерновых и составить четкое представление о запахах, обороте.

- С введением данной системы появятся механизмы контроля, в том числе за качеством продукции. Это поможет укрепить наши позиции на мировом рынке, - отметил в беседе с «Российской газетой» заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

В профильном комитете поддерживают инициативу, отмечая, что можно рассчитывать не только на повышение качества зерновых, но и переработанной продукции, которая попадает в магазины.