Депутат Мосгордумы Герасимов требует включить в бюджет проект «Искусство детям»

Евгений Герасимов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов потребовал включить в бюджет столицы на 2021 год расходы на проекты «Искусство - детям» и «Московские библиоцентры». Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям считает, что в условиях пандемии коронавируса сфера детского творчества нуждается в особой поддержке.

- Сейчас мы в сложной экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса, и это означает, что нам абсолютно необходимо сохранить культурную сферу города в первую очередь. Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы «Искусство - детям», в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств, - отметил Герасимов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

В рамках программы «Искусство - детям» запланирован ремонт более 170 музыкальных школ и школ искусств столицы В некоторых из них уже начались строительные работы. Столичные власти заложили в бюджет на 2021 год расходы по 19 объектам, в которых сейчас идет ремонт.

- Но, на мой взгляд, мы можем и должны сделать больше, - считает Евгений Герасимов.

Еще один проект, который требует увеличения финансирования, - это «Московские библиоцентры». Программа была запущена в 2017 году, ее главная цель – превратить районные библиотеки в центры интеллектуального досуга. Планируется, что в 2021 году ремонт будет проведен в 49 библиотеках. Еще 15 центров обновят капитально.

Депутат напомнил, что Мосгордума продолжает обсуждать проект бюджета столицы на 2021 год. На сегодняшний день все комиссии, рассмотревшие финансовый документ, одобрили его, депутаты готовят свои поправки.

Ранее столичные власти сообщили, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

Главный приоритет в проекте бюджета столицы отдан медицине: финансирование здравоохранения в 2021 году увеличится на 11,8%. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%).

Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с нынешним годом. И хотя общий спад экономики из-за пандемии COVID-19 сказался на многих отраслях (в их числе – общепит, бытовые услуги, туристическая сфера) и на налоговых поступлениях от них, потери столичной казны были компенсированы ростом отчислений от предприятий обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи.