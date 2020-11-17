Пассажирский самолёт сбил медведицу, бегущую с медвежонком по взлётно-посадочной полосе

На Аляске самолёт авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления в аэропорту Якутат Фото: Twitter.com

На Аляске самолёт авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления в аэропорту Якутат, сообщает CNN.

Авария произошла в субботу, 14 ноября. Начальник отдела по связям с общественностью департамента транспорта штата Аляска Сэм Дапчевич рассказал, что сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу за 10 минут до приземления Boeing 737-700. При посадке экипаж заметил двух медведей, бегущих по взлётно-посадочной полосе. Переднее колесо не задело животных, они пробежали под самолётом, и капитан почувствовал удар слева.

Авария произошла в субботу, 14 ноября. Фото: Twitter.com

Медведица погибла, а медвежонок остался невредимым. Издание уточняет, что также не пострадал никто из пассажиров и экипажа, но в результате столкновения повредился капот левого двигателя самолёта. Устранение поломки займёт несколько дней.

- Это редкий случай, - отметил Дапчевич в беседе с CNN, - Я живу на Аляске всю свою жизнь, и самолёты сбивали птиц, других животных, но я никогда не слышал раньше о столкновении самолёта с медведем.