В России предложили запретить физлицам-иноагентам занимать госдолжности

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает запретить физлицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Совете Федерации предложили запретить занимать должности в государственных и муниципальных органах людям, признанным иностранными агентами. С предложением выступил глава комиссии Андрей Климов.

- Предлагается запретить физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах, - заявил Климов на заседании комиссии.