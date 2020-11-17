Алиев заявил, что особого статуса для Нагорного Карабаха не будет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе состоявшейся в понедельник, 16 ноября, поездки в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль его страны заявил, что ни о каком особом статусе Нагорного Карабаха не может идти речи.

"Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный", - цитирует его слова ТАСС.

Алиев отметил, что армянскому населению перешедшего региона будут предоставлены те же права, что и остальным гражданам Азербайджана, живущим в условиях мира.

"Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях" - сказал лидер.

Он отметил, что Баку рассматривает карабахских армян как своих граждан.

Напомним, что в рамках мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписание которого состоялось при участии российской стороны 9 ноября, было принято решение остановить вооруженное противостояние в районе Нагорного Карабаха и ввести в регион российских миротворцев. Также по условиям соглашения Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы переходят в состав Азербайджана.