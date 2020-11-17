Врач назвала три правила, которые удержат от срыва во время диеты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-диетолог Марина Макиша дала советы, как избежать срывов во время диет. Есть правила, которые помогут спокойно соблюдать режим питания.

Первое – не пугать организм голодом. Затяжные голодовки приводят к тому, что человек начинает есть все подряд.

- Поэтому все голодные диеты заканчиваются очень быстро. Один-два дня, и мы срываемся, — отметила специалист.

Прежде, чем выбрать диету, нужно оценить ее сбалансированность. Рацион питания не в коем случае не должен «перекашиваться» в одну сторону. Тотальный отказ от тех или иных составляющих ведет к проблемам.

Обязательно нужно употреблять в пищу белковые продукты - мясо, рыбу. Молочные продукты, яйца, цельнозерновые крупы.

Второе правило – соблюдать режим питания. Если получать только полноценный завтрак, в на работе питаться перекусами, то высока вероятность вечернего срыва.

- Контролинговая функция мозга к вечеру отключается, потому что вы уже уставший. Будучи голодным высок риск съесть много калорийной, жирной и сладкой пищи, - рассуждает эксперт в беседе с «Известиями».

Третье правило – заменять сладости фруктовыми альтернативами. Например, рассасывать замороженные ягоды, съесть маленький кусочек банана или погрызть овощи.

- Захотелось пожевать — пожуйте капустный лист для начала, а потом решайте, хотите вы еще что-то съесть или нет, — заключила диетолог.

Ранее диетолог объяснила, почему иногда появляется нестерпимое желание съесть что-нибудь сладкое. Это может происходить в связи с нехваткой определенных элементов или же из-за стресса, сообщает телеканал "360".