Стоимость биткоина превысила 17 тысяч долларов первые с января 2018 года Фото: REUTERS

Цена биткоина превысила отметку в 17,081 тысяч долларов. Последний раз стоимость виртуальной валюты была выше $17 тысяч в январе 2018 года. За прошедшие сутки ее цена увеличилась на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов на CoinDesk.

После мартовского локального минимума в $3,8 тысяч биткоин начал расти и за это время подорожал почти на 350%. Криптовалюта неуклонно растет с начала ноября. 31 октября курс виртуальной валюты превысил отметку в 14 тысяч долларов, а 5 ноября - в 15. Аналитики считают, что биткоин растет в цене, так как увеличивается приток инвестиций в криптовалюту. Инвесторы воспринимают ее как инструмент для хранения средств на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике и ослабевающего доллара.

Напомним, биткоин занимает более 63% всего глобального рынка криптовалют.