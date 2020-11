Барак Обама: для статуса супердержавы России не хватает военных баз

Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Барак Обама назвал недостаточное количество союзников и военных баз главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы.

Он также заявил в своей новой книге "Земля обетованная" (A Promised Land), что при ядерном арсенале, уступавшем только арсеналу США, России "не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире".

- Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, - отметил 44-й президент США.

Первый том книги Барака Обамы составляет 768 страниц. Она переведена на 25 языков. Мемуары стали третьей книгой бывшего президента США. Первая, "Мечты моего отца" (Dreams From My Father) вышла в 1995 году, а вторая - "Дерзость надежды" (Audacity of Hope) вышла в 2006 году.