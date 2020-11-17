«В семье не без урода»: Путин охарактеризовал сторонников террористических методов русской поговоркой

Путин сожалеет, что "есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, охарактеризовал сторонников террористических методов с помощью русской поговорки. Глава государства вспомнил фразу - "в семье не без урода". Он подчеркнул, что "есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня".

"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это - фундаментальная, базовая вещь, на которую мы, в принципе, все должны равняться", - отметил он, комментируя выступление премьера Индии Нарендры Моди.

Но в то же время президент подчеркнул, что премьер Индии указала и на угрозы, с которыми сталкивается мир, в том числе, терроризм, являющийся для многих стран одной из самых острых проблем.

"В этой связи я не могу не вспомнить русскую поговорку "в семье не без урода", - сказал Путин.