Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Бюджет на 2021 год направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона»

«Законопроект направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона, – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Работая над бюджетом, мы предусмотрели меры, которые обеспечат переход от восстановления экономики и доходов граждан к повышению потенциала развития экономики. В том числе в рамках «пакетов преференций» для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики» и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года».

Основные параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объем доходов на 2021 год составляет 82 362 129,9 тыс. рублей, расходов – 86 386 093,4 тыс. рублей.

«Все социальные обязательства перед северянами будут выполнены. Как и в прошлом году, самая расходная часть нашего бюджета – сфера образования. В 2021 году мы направим на образование более 20 млрд 323 млн рублей. В ближайшее время главный финансовый документ будет рассмотрен в Думе и на заседании правительства Мурманской области. Об основных параметрах, доходах и расходах, мы максимально подробно расскажем», – сообщил Андрей Чибис.

Параметры проекта областного бюджета отвечают требованиям, установленным Минфином России: в условиях ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств они не превышают отношение объема дефицита бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10%, а также установленную долю размера государственного долга Мурманской области и долю размера государственного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.