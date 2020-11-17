В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание социальной и религиозной розни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Совета федерации Андрей Климов на заседании предложил увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни в школах среди детей.

В процессе обсуждения насущных вопросов школьного обучения, было озвучено предложение дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для «обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве».

Также парламентарии предложили рассмотреть возможность увольнения педагогов за использование ими образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни. Подчеркнуто, что подобное поведение педагогов может побуждать учащихся и к иным действиям, идущими в разрез и противоречащими Конституции Российской Федерации. Такое предложение появилось после участившихся случаев жалоб от родителей, чьи дети подверглись той или иной дискриминации со стороны преподавательского состава, передает Интерфакс.