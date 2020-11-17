Беларусь приостановила диалог с Европейским союзом по правам человека

Владимир Макей сообщил, что Минск прекратил работу с ЕС по вопросу прав человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Беларуси приняли решение временно прекратить диалог с Европейским союзом по вопросу прав человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогу совещания с президентом Александром Лукашенко.

- Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы, - пояснил Макей.

Он также сообщил, что белорусские власти не видят перспектив отношений с Евросоюзом в области прав человека.