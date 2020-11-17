Эксперты объяснили важность сохранения выплат на детей от 3 до 7 лет Фото: Shutterstock

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет будет направлено еще 61,8 млрд рублей. Соответствующее решение принято 17 ноября.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что подобный шаг позволит поддержать бюджет семей с детьми во время пандемии.

- Доходы граждан в 2020 году могут снизиться почти на 4%. Суммарно по стране это порядка 2 трлн рублей. В этих условиях семьи с детьми особо уязвимы, - отметил Остапкович в беседе с RT.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов уверен, что деньги станут хорошим не только финансовой, но и моральной поддержкой для семей с детьми.

- Это помощь, направленная на безопасность семьи. Родители будут сидеть дома, не подвергая себя риску на различных подработках, - пояснил Абрамов.

А в Госдуме отметили, что уже с 2021 года объем финансовой поддержки семей планируется увеличить в два раза, 11 тысяч рублей.

Средний размер выплаты составит 5,5 рублей ежемесячно, сообщает телеканал "360".