Введение специальных мер поддержки артистов в России не рассматривается, заявил Песков

Ведение специальных мер поддержки для артистов в России не рассматривается, заявил Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение особых мер поддержки для артистической отрасли.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается", - передает его слова ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что "теле- и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей".

Он подчеркнул, что творческая работа в стране продолжается.

«Театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях свирепствующей пандемии", - напомнил Песков об эпидемиологической ситуации.

Ранее пародистка Елена Воробей заявила, что властям следует оказать артистам поддержку, потому что они, как и все оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.