Нужна ли прививка переболевшим коронавирусом, рассказал разработчик вакцины

Гендиректор "Вектора" заявил, что переболевшим COVID-19 потребуется ревакцинация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прививка от коронавируса потребуется и тем, кто уже переболел COVID-19. Об этом заявил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.

По его словам, иммунитет, который формируется у переболевших в большинстве случаев не является пожизненным и через некоторое время пропадает. Поэтому им, как и людям, не встречавшихся с вирусом, придется делать прививку.

Максютов отметил, что вакцина от центра "Вектор" подходит для такой ревакцинации.

- Реактогенная основа вакцины и отсутствие в ее составе фоновых вирусных белков предполагает ее широкое применение и при ревакцинациях как ранее переболевших, так и привитых любыми вакцинами, - сказал он, выступая на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Ранее стало известно о том, что вакцинация от коронавируса препаратом "Вектора" будет бесплатной для всех россиян. Ни о какой коммерческой продаже препарата речи не идет.