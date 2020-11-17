Умер Роман Виктюк

Режиссёр Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер советский и российский режиссёр Роман Виктюк.

28 октября Виктюку исполнилось 84 года. Сайт KP.ru сообщал, что день рождения режиссёр провёл в городской клинической больнице имени Бахрушиных в Сокольниках с диагнозом коронавирус.

Его пресс-секретарь тогда уточняла, что Виктюк, вопреки слухам, находится не в реанимации, а в обычной палате.

Роман Виктюк родился во Львове в 1936 году. Режиссировать спектакли он начал с 1970-х годов. Виктюк поставил спектакль "Царская охота" в Театре имени Моссовета, "Муж и жена снимут комнату", а также "Татуированную розу" во МХАТе, а кроме того, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ.

Одним из самых значимых постановок в карьере Виктюка стал спектакль "Служанки" в театре "Сатирикон". Все роли в нём играли мужчины.

Театр Романа Виктюка был открыт в 1996 году в Москве.